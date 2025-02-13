فنون تطبيقية حلوان تواصل إتاحة التقدم للحصوب على دبلومة صناعة الملابس الجاهزة

محمد صبحى

تواصل كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، إتاحة التقديم لدبلومة ( الملابس الجاهزة ) ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وهى دبلومة مهنية مقدمة للمتخصصين وغير المتخصصين في مجال الملابس الجاهزة، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة لمن يرغب في تغيير مسار عمله، كما تدعم ريادة الأعمال والعمل الحر.

وتبلغ مدة الدبلومة المهنية 30 ساعة معتمدة مقسمة على فصلين دراسيين، بواقع 15 ساعة معتمدة للفصل الدراسى الواحد.

هذا ويستمر التقديم حتى 20 فبراير 2025 من خلال هذا اللينك https://www.facebook.com/share/p/15c5TNKH8m

ويهدف برنامج الدبلومة المهنية (الملابس الجاهزة) إلى إعداد مصممين باحثين ذو خبرة تقنية بمهارات عالية في مجال تخصص الملابس الجاهزة، والعمل على خلق بيئة عمل علمية وتطبيقية مناسبة لطبيعة الدراسة تتسم بالتجديد المستمر لتماثل بيئة سوق العمل.