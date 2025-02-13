غدا.. انقطاع المياه بمنية النصر ودكرنس وبعض قرى المنصورة 10 ساعات للصيانة

الدقهلية - شريف الديب

تشهد قرى مركز ومدينة منية النصر شمال محافظة الدقهلية، انقطاع مياه الشرب لمدة 10 ساعات، وذلك بعد أن أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن انقطاع المياه يوم السبت الموافق 15/2/2025 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 7 مساءً لمدة 10 ساعات تقريبًا وهو ما سوف يؤدى إلى انقطاع المياه ببعض قرى مركز ومدينة منية النصر، ومركز دكرنس، وبعض قرى مركز المنصورة، والوحدة المحلية ببساط كريم الدين، و الوحدة المحلية بشر مساح (محافظة دمياط ).

وذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال صيانة بلوحات مأخذ بساط كريم الدين، وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.