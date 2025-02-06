اليوم السابع
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الخميس، 06 فبراير 2025 06:20 م
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انقطاع مياه الشرب عن عدد من قرى دسوق مساء الغد لمدة 13 ساعة

الخميس، 06 فبراير 2025 04:47 م
انقطاع مياه الشرب عن عدد من قرى دسوق مساء الغد لمدة 13 ساعة قطع مياه
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدسوق عن قطع مياه الشرب، لأعمال تطهير وتعقيم المروقات والخزان الأرضي وجميع مراحل المرشحات بمحطة مياه الشرب والصرف الصحى الرئيسية بمحلة أبوعلي، غداً الجمعة،  من الساعة 6 مساءا وحتى الساعة 7 صباح يوم السبت، ولمدة 13 ساعة.

وأعلنت شركة مياه الشرب في بيانها، أن أعمال التطهير والتعقيم، ستؤدي إلى ضعف المياه بمدينة دسوق وانقطاعها بقرى مركز دسوق وكل من سنهور المدينة، العجوزين، شابه، كفر مجر، الصافية، محلة ابوعلي، جماجمون، كفرابراهيم، دمنكه، شباس الشهداء وذلك خلال تلك الفترة، وأهابت منطقة مياه الشرب والصرف الصحى بدسوق المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

 

 







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