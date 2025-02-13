على طريقة ريا وسكينة.. سفاح المعمورة حول شقة لمقبرة لدفن ضحاياه

الإسكندرية -أحمد الزغبي

مفاجآت مستمرة تظهر تواليًا في قضية قيام متهم بقتل سيدات و العثور على جثامين لسيدتين الذي كشف حتى الآن عن قتله زوجته، وسيدة أخري موكله لديه ، وتعد حكاية شقة المعمورة واحده من ابشع الجرائم في عام 2025 ، بعد أن قام المتهم بقتل المجني عليها الاولي زوجته عرفيا ووضعها لمدة 8 شهور داخل اكياس، ووضع لاصق حتي لا ينبعث منها رائحه ، وبعد قتل المجني عليها الثانية ،قرر وضع الاثنين في مكان واحد حتي لايفتضح امره بأن دفنهم في غرفة شقته المستأجرة بمنطقة المعمورة البلد شرق محافظة الإسكندرية.

البداية كانت عندما قام المتهم " ن.م" من محافظة كفر الشيخ ، باستئجار شقة بالطابق الأرضي بمنطقة المعمورة البلد ، لتكون مقرا له ومقابلة موكليه ، اللي أن تلك الشقة اتخذها لملاذته وعلاقاته النسائية ، وتعرف علي المجني عليها الاولي وتزوجها عرفيا ،وبعد أن نشبت بينهما خلافات قرر التخلص منها ، ووضع جثمانها داخل أكياس المشمع ولفها بمادة لاصقه بطريقة محكمة حتي لا تفوح رائحة المجني عليها من تلك الأكياس ،وأن تركها لمدة شهور داخل صندوق ، وعقب ارتكاب المتهم الواقعة الثانية وقتل المجني عليها الثانية أحدي الموكلين ، وخلاف علي مبالغ مالية قرر التخلص منها ودفنها مع المجني عليها الثانية ، وقام بحفر داخل منتصف أحدي غرف الشقة محل الواقعة ،حتي اكتشاف الواقعة .

كانت قررت جهات التحقيق في الإسكندرية ، قررت حبس متهم ، 15 يومًا وذلك على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد، مع استمرار التحقيقات في الواقعة .

البناية عندما تلقي قسم شرطة المنتزه ثان تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد عثور الأهالي على جثة مدفونة بشقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

وعلي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جثتين أحدهما ملفوفة في بطانية مدفونتين بأرضية شقة جج. المتهم بالعقار المشار إليه، تبين أنهما لزوجته بعقد عرفي وموكلته، كما قامت الأجهزة الأمنية بتفتيش شقة أخري خاصة بالمتهم .

ألقت قوات الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان عن الواقعة .