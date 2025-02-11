القبض على المتهم بواقعة جثتى سيدتين تم العثور عليهما مدفونتين داخل شقة بشرق الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

تباشر جهات التحقيق بالإسكندرية، التحقيق في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين في شقة بالطابق الأرضي يستأجرها محامٍ بعقار في منطقة المعمورة بالإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المنتزه ثان، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد عثور الأهالي على جثة مدفونة بشقة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

وعلي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جثتين أحدهما ملفوفة في بطانية مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها محامٍ بالعقار المشار إليه.

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثتين أحدهما زوجة المذكور بعقد عرفي والثانية موكلته، وأن استأجر الشقة محل الحادث العام الماضي، وتمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستخراج الجثتين لتشريحهما، ومباشرة التحقيقات.