"علشان متكونش مسروقة".. كيف تتأكد من بيانات السيارة قبل شرائها؟

كتب عبد الرحمن سيد

أتاحت إدارة المرور خدمة من خلال بوابة المرور الإلكترونى التأكد من صحة بيانات السيارة قبل شراء مركبة مستعملة، وخوفا من كونها مسروقة وللاستفادة من هذه الخدمة يجب أن يتوفر لديك:

- لا بد أن يكون لديك بطاقة شخصية تحمل الهوية المصرية أو جواز سفر.

- كافة البيانات الخاصة بترخيص المركبة محل البحث.

- بيانات المركبة نفسها واسم صاحب المركبة رباعي ورقم بطاقته الشخصية.

وعقب توفر ذلك لديك، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية للتأكد من صحة بيانات السيارة:

- يمكنك الدخول على موقع النيابة العامة التابع لوزارة الداخلية.

- قم بالنقر على خدمات إلكترونية ومنها أنقر على أيقونة مركباتى.

- سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات، قم بالنقر على الخيار السادس على يسار الصفحة الخاص بالتأكد من صحة بيانات المركبة.

- عقب ذلك أنقر على أيقونة بدء الخدمة واختار نوع المالك حيث سيظهر أمامك خيارين أحدها أفراد والأخرى جهات.

- ثم أدخل إثبات الشخصية وبطاقة الرقم القومي للمالك.

- قم بعمل صح على المربع المجاور لعبارة الموافقة على الشروط والأحكام والتى تعنى أنك موافق، ثم أنقر على التالى.

- أدخل بيانات ترخيص السيارة والتي من أهمها رقم لوحة السيارة بالحروف والأرقام وتاريخ الإصدار والانتهاء.

- اختار المحافظة التى تقطن بها.