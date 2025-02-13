ضبط 4 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك بمصنع غير مرخص فى القناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة تفتيشية مكبرة علي أحد المصانع الغير مرخصة، بالقناطر الخيرية، وذلك لضمان صحة وسلامة المواطنين من خلال تشديد الرقابة الصحية علي جميع متداولي الأغذية علي مستوى المحافظة دون استثناء.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، علي مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء أمن للمستهلك، وبناءا علي توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وجاء ذلك بتنسيق الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وبيشوي نسيم مراقب أول الأغذية بالمديرية، وتمت المداهمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية.

وخلال الحملة تم ضبط 4 أطنان مخللات بها تغيرات بخواصها الطبيعية وتظهر عليها علامات تلف واضحة، هذا وقد تم سحب عينات من المنتجات الموجودة بالمصنع وإرسالها إلي المعامل لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وجارى العرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف، كما تم تحرير محضر لعدم استيفاء المصنع للشروط الصحية.

كما تم تحرير محضر لأحد العمال لعدم حمله شهادة صحية، وتم التوصية بغلق المصنع لإدارته بدون ترخيص ووجود خطر داهم علي الصحة العامة وصحة المواطنين، وشارك بالحملة من مكتب مراقبة الأغذية بالقناطر الخيرية إبراهيم الجمل رئيس المكتب، ورضا عبد المنعم، وأحمد عبد الرازق، ومحمد سعيد مفتشو الأغذية.