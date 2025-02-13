ضبط 14 جوال دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الزينية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، في ضبط 14 جوال دقيق بلدى مدعم محظور تداوله خارج المخابز البلدية قبل إعادة بيعه في السوق السوداء بناحية الزينية، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية و الأسواق معرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية.

وفي هذا الصدد نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بالإشتراك مع إدارة تموين الزينية حملة مكثفة لمتابعة موقف السلع الإستراتيجية والحالة التموينية وموقف الأسواق والأسعار على أرض الواقع لإحكام الرقابة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تحقيقاً للصالح العام وتنفيذ حملات مستمرة لتفقد الحالة التموينية، حيث تم ضبط 14 جوال دقيق بلدى مدعم محاك آليا محظور تداوله خارج المخابز البلدية قبل إعادة بيعه في السوق السوداء.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، على إنه تم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة بشأنها، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم جنح مركز شرطة طبية، وبإستئناف أعمال الحملة تم ضبط عدد 4 محاضر جنح عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 2 إنتاج خبز ناقص الوزن وعدد 3 عدم وجود سجل.

فيما تستعد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، خلال الأيام المقبلة بتكثيف الجهود والاستعداد الكامل لتجهيز معارض "أهلاً رمضان"، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تلبية إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مخفضة، بما يضمن إستقرار الأسواق ويخفف الأعباء عن كاهل الأسر.

وأكد وكيل تموين الأقصر الدكتور تامر صلاح مختار، إنه من المقرر إفتتاح معارض "أهلا رمضان" بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مع ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها، كما تضم تلك المعارض كافة إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات و الجودة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة معارض وأسواق اليوم الواحد في مختلف مراكز المحافظة لضمان وصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من المواطنين.



تموين الأقصر تضبط 14 جوال دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء