اليوم السابع
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مسئولو الأقصر يشهدون الاحتفال بذكرى مولد سيدي أبو الحجاج الاقصري.. صور

الخميس، 13 فبراير 2025 12:17 ص
مسئولو الأقصر يشهدون الاحتفال بذكرى مولد سيدي أبو الحجاج الاقصري.. صور جانب من الحضور
الأقصر - أحمد مرعى

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شهد مسئولى وقيادات محافظة الأقصر، مساء الاربعاء، فعاليات الليلة الختامية لمولد سيدي أبوالحجاج الأقصري والتي أقيمت بمسجده بمدينة الأقصر، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير المساعد للمحافظة واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأهالي الأقصر.


وبدأت فعاليات الليلة الختامية ، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتضمنت مدائح واناشيد دينية، وكلمة ممثل مديرية الأوقاف بالاقصر، والتي تم التأكيد خلالها على ضرورة التحلي بأخلاق أولياء الله الصالحين ونهج طريقهم، وان سيدي أبو الحجاج الأقصري يعد من كبار الصوفية في عصره ومن أكثر الأولياء في الأقصر مكانة وشهرة.


وخلال الاحتفالية هنأ محافظ الأقصر المواطنين بمولد سيدي أبو الحجاج، مؤكداً أن المناسبات الدينية فرصة للتواصل وزيادة الروابط، لافتا الي المكانة الكبرى لسيدي أبو الحجاج الاقصري وحرص محبيه ومريديه علي الاحتفاء بمولده، منوها الي فضائل شهر شعبان وحلول ذكري الإحتفال بليلة النصف من شعبان وقرب شهر رمضان وهي أيام مباركة وطيبة .


يذكر أن سيدي أبو الحجاج الأقصري هو يوسف بن عبد الرحيم بن يوسف بن عيسى الزاهد، المعروف بأبي الحجاج الأقصري، ويرجع نسبه إلى الإمام الحسين بن علي، ولد في بغداد أوائل القرن السادس الهجري في عهد الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله، وأقام واستقر بالأقصر حتى وفاته في سنة 642 هجرية "1244 ميلادية"، في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب عن عمر تخط.







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