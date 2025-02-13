سعر البطاطس اليوم الخميس 13-2-2025 فى منافذ وزارة التموين

كتبت - بتول عصام

يتساءل بعض المواطنين عن سعر الخضراوات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع، إذ تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 13-2-2025، البطاطس بسعر 11 جنيهًا للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

واستمرارا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالمحافظات المختلفة، حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، إذ افتتحت الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين أكثر من 100 فرع لأسواق اليوم الواحد، حيث توفر الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة السلع والمنتجات الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% في اطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين.

كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركات التابعة في توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة، جعل أسواق اليوم الواحد تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تتيح لهم فرصة شراء مجموعة واسعة من السلع الغذائية، بما في ذلك اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، بجانب المنتجات اليومية الأساسية الأخرى.