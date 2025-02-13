رئيس جامعة سوهاج يفتتح وحدة الجراحات التكميلية وجراحات الحروق.. صور

سوهاج محمود مقبول

افتتح الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج والنائب أحمد عبد الجواد (النائب الاول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام للحزب) وحدة الجراحات التكميلية وجراحات الحروق بمستشفى سوهاج العام، والتى تم تجهيزه وتطويره بدعم ومساهمة من حزب مستقبل وطن، بحضور الدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب والدكتور احمد جابر بقسم جراحة التجميل بكلية الطب ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة و قيادات المستشفى العام و النواب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لحزب مستقبل وطن، وأعضاء الأمانة المركزية للحزب وقيادات وشباب أمانة الحزب بالمحافظة.

وخلال الأفتتاح، أشاد الدكتور حسان النعمانى بالدور المجتمعى الذى يقوم به حزب مستقبل وطن فى المساهمة فى تحسين الخدمات الصحية وتخفيف العبء عن المرضى وأسرهم، و توفير تجهيزات طبية حديثة تساعد فى تقديم رعاية متكاملة لمرضى الحروق، مؤكدًا على أن هذه الوحدة ستُحدث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، خاصة مع تزايد الحاجة إلى رعاية متخصصة لحالات الحروق بمختلف درجاتها.

وأكد النعمانى على أهمية التعاون المستمر بين الجامعة والجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى لدعم القطاع الصحى، مشيرًا إلى أن مستشفيات سوهاج الجامعية بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة تقدم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للآلاف من المرضى من أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة، إلى جانب تقديم الدعم الفنى والتدريبى للأطقم الطبية العاملة لضمان تقديم خدمة صحية متميزة.



قسم الجراحات التكميلية والحروق بسوهاج



رئيس جامعة سوهاج بالوحدة



نائب المحافظ ورئيس الجامعة وقيادات الحزب



جولة بعد الإفتتاح



رئيس جامعة سوهاج مع قيادات الحزب