جامعة سوهاج تستعد لتوزيع 1500 كرتونة رمضانية

سوهاج - محمود مقبول

أكد الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، أن إدارة الجامعة تواصل مبادراتها الخيرية للمساهمة فى دعم ومساندة الأسر الأولي بالرعاية، وتوفير مظلة من الحماية الإجتماعية، لتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

وأضاف النعماني أنه بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية سيتم توزيع عدد 1500 كرتونة مواد غذائية للعاملين والطلاب الأولي بالرعاية بالجامعة قبل حلول شهر رمضان، وذلك لتوطيد أواصر التكاتف المجتمعى، مثمناً ما تقدمه الجمعية الشرعية الرئيسية من مبادرات باعتبارها أحد اهم الجمعيات التي تقوم بالعمل الخيري في مصر والعالم الإسلامي.

وأشاد مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية بالتعاون المثمر والفعال مع جامعة سوهاج والتنسيق المتواصل، والذي ساهم فى تنوع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لمواطنى المحافظة، مضيفاً أنه سيتم توزيع هذا العطاء من كارتين المواد الغذائية فى إطار الحرص على إدخال السرور والبهجة للأسر خاصة فى شهر رمضان.