رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية، بحضور أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى..

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن أن الحكومة تنتهى من اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المجلس القومي للأجور يتابع آليات تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص، موضحا أن الحزمة الاجتماعية تشمل جزأين الأول خلال الـ3 أشهر المقبلين، والجزء الثاني هو زيادة الأجور والمعاشات من أول يوليو.

وأشار إلى أن الحكومة ستتبني 29 إجراء إصلاحيا للمنظومة الجمركية، لـ تطوير منظومة الجمارك، مضيفا أن الموقف المصري ثابت بالرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين، موضحا أن مصر استقبلت وعاجلت الآلاف من المصابين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن مصر تتابع على مدار الساعة مستجدات القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية إعلان مصر استضافة قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري ـ بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية ـ لبحث التطورات المُستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.