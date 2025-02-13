اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 فبراير 2025 04:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مصر تتابع على مدار الساعة مستجدات القضية الفلسطينية

الخميس، 13 فبراير 2025 03:40 م
رئيس الوزراء: مصر تتابع على مدار الساعة مستجدات القضية الفلسطينية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة ستتبني 29 إجراء إصلاحي للمنظومة الجمركية، لتطوير منظومة الجمارك.

 

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الموقف المصري ثابت بالرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين، موضحا أن مصر استقبلت وعاجلت الآلاف من المصابين الفلسطينيين.

 

وقال إن مصر تتابع على مدار الساعة مستجدات القضية الفلسطينية.\

 

ولفت إلى أهمية إعلان مصر استضافة قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري ـ بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية ـ لبحث التطورات المُستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.







مشاركة

مجلس الوزراء

الحكومة

مصطفى مدبولى

رئيس الوزراء

أخبار عاجلة






الرجوع الى أعلى الصفحة