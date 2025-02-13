حاكم ولاية بينانج الماليزية فى زيارة لمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قام "تون داتو سري أحمد فوزي بن عبد الرزاق"؛ حاكم ولاية بينانج الماليزية وحرمه، ونائب رئيس وزراء ولاية بينانج وحرمه، يرافقهم وفد رسمي رفيع المستوى من دولة ماليزيا بزيارة مكتبة الإسكندرية اليوم وتفقد معالمها.

استقبل الوفد هبة الرافعي؛ قائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، وقامت باصطحاب الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة، كما أهدت صاحب السمو حاكم ولاية بينانج نسخة من كتاب "ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية".

زار الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، حيث تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية والموارد المعرفية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، معرض محمد حسنين هيكل، كسوة الكعبة المشرفة، متحف المخطوطات، متحف الآثار، متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.

وفى نهاية الزيارة، أعرب حاكم بينانج الماليزية والوفد المرافق له عن إعجابهم بما شهدوه من إمكانيات حديثة وتقنيات متطورة في المكتبة، وأكدوا أنها تمثل نموذجًا رائدًا وفريداً في نشر الثقافة والمعرفة، مشيرين إلى دورها البارز في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب.

من جهة أخرى، نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة الزيارات التابعة لقطاع العلاقات الخارجية والإعلام، عرض تثقيفي بعنوان "مكتبتك في مدرستك" في مدرسة محرم بك الإعدادية للبنات، وهو برنامج مخصص لطلاب المدارس يستعرض تاريخ المكتبة وخدماتها ويهدف إلى نشر الوعي الثقافي والتعليمي بين الطلاب، وذلك في إطار التعاون الدائم والمستمر بين مكتبة الإسكندرية ووزارة التربية والتعليم وبالتحديد من خلال إدارة الموهوبين والتعليم الذكي.

يتضمن العرض فيلم "مكتبة الإسكندرية بين الماضي والحاضر والمستقبل"، ويقدم تاريخ إنشاء المكتبة القديمة وفكرة إعادة إحياءها، وكذلك شرح تفصيلي لأقسام وأنشطة المكتبة المختلفة المقدمة للجمهور وخدماتها الحديثة، وقد تفاعل طلاب المدرسة مع المرشدين الذين قاموا بالشرح لهم وتم الرد على جميع اسالتهم واستفساراتهم المتعلقة بأنشطة وفعاليات المكتبة.

من خلال هذه المبادرة، تسعى مكتبة الإسكندرية إلى تحفيز جيل الشباب على الإستفادة من الموارد المتوفرة في المكتبة لتعزيز تحصيلهم المعرفي والإبداعي.



جدير بالذكر أن إدارة الزيارات في مكتبة الإسكندرية تقدم خدماتها للمستفيدين من جميع الأعمار والجنسيات، من خلال قسمي الاستقبال والجولات الإرشادية. حيث تتم الجولات الإرشادية بمرافقة مرشد من الإدارة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، وكذلك عرض البانوراما الحضارية مما يتيح للجميع التعرف على تاريخ مكتبة الإسكندرية القديمة. كما يحرص فريق عمل الإدارة على التفاعل مع احتياجات رواد المكتبة وزائريها من خلال الرد على استفساراتهم ومقترحاتهم ومتابعتها.



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