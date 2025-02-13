توزيع جهاز 100 عروس و50 رحلة عمرة و100 كرسى متحرك في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

في ثاني محطات زيارة الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن داخل محافظة سوهاج، شهدت قيادات الأمانة المركزية للحزب، احتفالية كبري حضرها نحو 1500 مواطن، في سوهاج ، تم خلالها توزيع جهاز 100 عروس، و50 رحلة عمرة، و100 كرسى متحرك لذوى الهمم، ضمن الجولات التنظيمية التي يقوم بها الحزب بها في مختلف المحافظات، لتقديم مبادرات خدمية وتنموية، استمرارًا لدور الحزب الخدمي والمجتمعي.

بدأت ثان محطات الزيارة بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، والنائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عبد الهادي القصبي، والنائب حسام الخولي، والنائب علاء عابد، ونواب آخرون من قيادات الأمانة المركزية للحزب، والدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وكان في استقبالهم اللواء محمد مصطفى، أمين الحزب بسوهاج، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

وتأتي هذه الفاعليات تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، وللمساهمة في إدخال البهجة والفرحة على قلوب العرائس وعائلاتهن، بالإضافة إلى الفائزين برحلات العمرة والمستحقين لهدية الرئيس المقدمة من الحزب في المحافظة.

وتأتي هذه الزيارة أيضا ضمن سلسلة من الجولات التي ينظمها الحزب بمختلف المحافظات، والتي شملت حتى الآن جنوب سيناء، والمنوفية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، والفيوم، والغربية، ودمياط، والشرقية، وأسيوط، وذلك في إطار تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.