محافظ أسيوط ونائب رئيس حزب مستقبل وطن يشهدان توزيع 60 جهاز عروسة و30 رحلة عمرة

أسيوط -هيثم البدرى

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام للحزب فعاليات مبادرة "هدية السيد الرئيس" بالمبنى الاجتماعي لشركة أسيوط لتكرير البترول.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، النائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنواب (أحمد دياب، محمد الجارحي، عصام هلال عفيفي، عاطف ناصر) الأمناء العام المساعدين للحزب، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، والنائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وياسر عمر أمين عام حزب مستقبل وطن بأسيوط وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ولفيف من النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحزب مستقبل وطن، وأعضاء الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن وقيادات وشباب أمانة الحزب بمحافظة أسيوط، والعشرات من المواطنين والأسر من قرى المحافظة.

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض مبادرة "هدية السيد الرئيس" حيث تم عزف السلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ شحاتة الزاوي تلاها تفقد المعرض الذي تضمن توزيع 60 جهاز عروسة عبارة عن (غسالة، ثلاجة، بوتاجاز، شاشة تليفزيون) وتوزيع لـ 30 رحلة عمرة.

واستعرض محافظ أسيوط خلال كلمته بعض الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها على أرض المحافظة خلال الآونة الأخيرة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، مشيداً بجهود حزب مستقبل وطن في تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات المجتمعية التي يتم خلالها تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة، موجهاً الشكر والتقدير لقيادات الحزب ومساهمتهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في المحافظة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً، وإدخال البهجة والفرحة على قلوب العرائس وعائلاتهن، بالإضافة إلى الفائزين برحلات العمرة والمستحقين لهدية الرئيس المقدمة من الحزب في المحافظة.



واشار محافظ اسيوط إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب للوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات المختلف، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تلك الفعاليات التي تشهدها محافظة أسيوط تأتي انطلاقاً من رؤية الحزب الرامية إلى تحقيق التنمية المجتمعية والمشاركة الفعالة في تحسين مستوى الخدمات بالمحافظات المختلفة خاصة محافظات الصعيد تماشياً مع إطار السياسة العامة التي ينتهجها الحزب دعماً لمؤسسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف المجالات وتحديداً التي تمس المواطن وتلبى احتياجاته .

وعبر محافظ أسيوط عن سعادته بتواجده وسط أهالي وأسر الصعيد مع لفيف من النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للحزب وحرصهم على الحضور والمشاركة في تلك الفعاليات وهو ما يعكس اهتمامهم بدعم المواطن المصري في كافة محافظات الجمهورية وتعزيز التواصل مع المجتمع بمختلف فئاتهم.

وعلى هامش الفعاليات؛ تم توزيع 130 ماكينة لرش المبيدات على مجموعة من الفلاحين في إطار مبادرة "أيد بتذرع وايد بتساعد"، كما تم توزيع 130 ماكينة خياطة على السيدات المعيلات لتحسين مستوى معيشتهم بالإضافة إلى تقديم 30 كرسي متحرك لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مبادرة "سواعد المستقبل" فضلاً عن سداد ديون 10 غارمات.



المشاركين في الحفل