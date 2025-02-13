تكريم حفظة كتاب الله والمحالين للمعاش بحضور نائب محافظ سوهاج بليلة النصف من شعبان

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الأوقاف بسوهاج أنه على هامش الاحتفال بليلة النصف من شعبان تم تكريم حفظة كتاب الله وبعض الواعظات وبعض المحالين للمعاش، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالهادى نائبا عن اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ الإقليم.

جاء ذلك عل هامش إحتفال مديرية أوقاف سوهاج بليلة النصف من شعبان، بحضور الدكتور محمد عبد الهادى، نائبا عن المحافظ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، كما حضر ممثل الوعظ الشيخ الضبع محمد احمد، كما حضر الاحتفال قيادات الدعوة بمديرية أوقاف سوهاج

وأكد أبوسعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج فى كلمته إنه لشرف عظيم أن نجتمع فى هذه الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان، التى اختصها الله بفضائل عظيمة، وجعلها محطةً لاستغفار التائبين، وقبول الدعاء من السائلين، ورحمةً للمؤمنين، فقد ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن" (رواه ابن ماجه).

وهذه المناسبة الكريمة تذكرنا بضرورة مراجعة أنفسنا، والعودة إلى الله بقلوب خاشعة، وإصلاح ذات البين، حتى ننال مغفرته ورضوانه. فالإسلام دين التسامح والمحبة، يدعونا إلى تصفية القلوب، ونبذ الخلافات، ونشر قيم الأخوة والإصلاح بين الناس.

كما أن هذه الليلة المباركة تذكرنا بأهمية الاستعداد لشهر رمضان، شهر الخير والبركة، حيث تتجدد فيه العزائم، وتسمو الأرواح بالطاعة والعبادة. فعلينا أن نغتنم هذه الأيام الفاضلة بالإكثار من الاستغفار، والدعاء، وقراءة القرآن، وفعل الخيرات.

وإن وزارة الأوقاف، ممثلة فى علمائها ودعاتها، حريصةٌ كل الحرص على نشر الوعى الدينى الصحيح، القائم على منهج الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، حتى تظل بيوت الله منارات للهدى، ومدارس للأخلاق الفاضلة، ومجالس للذكر والطمأنينة.



المكرمين من حفظة كتاب الله



تركيم بحضور نائب المحافظ



تكريمحفظة كتاب الله



جانب من المكرمين



صورة تذكارية مع نائب المحافظ