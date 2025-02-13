اليوم السابع
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ترامب يوقع مذكرة بشأن خطة لتطبيق التعريفة الجمركية المتبادلة

الخميس، 13 فبراير 2025 09:08 م
ترامب يوقع مذكرة بشأن خطة لتطبيق التعريفة الجمركية المتبادلة ترامب
محمد جمال

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وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مذكرة بشأن خطة لتطبيق التعريفة الجمركية المتبادلة، مؤكدا أنه يمكن للدول الأخرى خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية، حسسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أوضح ترامب أن الاتحاد الأوروبي خفض التعريفة الجمركية بمقدار 2.5% وهذا مكسب كبير لنا، مؤكدا أنه واشنطن ستتعامل مع كل دولة الواحدة تلو الأخرى.

أكد ترامب ان نظام التعريفة الجمركية المتبادلة سيحقق العدل مرة أخرى، موضحا أنه قرر فرض تعرفات جمركية متبادلة مع شركاء واشنطن التجاريين.

أكد ترامب أن حلفاء الولايات المتحدة "هم غالبا أسوأ من أعدائنا" على الصعيد التجارى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.







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