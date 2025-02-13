تدشين مبادرة تمكين لتأهيل مليون مواطن لسوق العمل ضمن جهود التحالف الوطنى

كتب مدحت وهبة

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي ، انطلاق المؤتمر السنوي يوم السبت المقبل، بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين من بينهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و محمد جبران وزير العمل والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الامانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي

وقال مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء صناع الخير عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، إن المؤتمر السنوى للمؤسسة هذا العام، فضلا عن استضافته قامات رفيعة من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة سوف يتم عقده تحت عنوان "الشراكة الفاعلة نحو الطريق الى الاستدامة" ليعكس استراتيجية عمل تتبناها صناع الخير تتقاطع بشكل فاعل مع رؤية الرئيس فى بناء الجمهورية الجديدة، وكذا اهداف التحالف الوطنى الرائدة.

وتستهدف هذه الاستراتيجية مد جسور التواصل مع الاجهزة التنفيذية للدولة وكافة الجهات الاقتصادية من خلال مسئوليتها المجتمعية من اجل الدفع قدما لعملية التنمية المستدامة فى كل شبر على ارض مصر وبخاصة تنمية وتطوير القرى الاشد احتياجا والارتقاء بالانسان المصري.

وأشار زمزم إلى أن المؤتمر سوف يشهد استعراض جهود صناع الخير وثمار الشراكات الناجحة مع المؤسسات الاقتصادية الكبري والجهات التنفيذية على مدار عام مضى فى قطاعات الصحة، والتمكين الاقتصادي والمساعدات الموسمية ودعم الاشقاء فى قطاع غزة ، وخطط المؤسسة التنفيذية المستدامة على مدار عام قادم، وكذلك اطلاق اول وأكبر مبادرة من نوعها تستهدف التمكين الاقتصادي لمليون مواطن مصري على مدار ثلاث سنوات، تعنى بتاهيل هذا العدد الضخم من المواطنين لسوق العمل من خلال اثقالهم بالمهارات والامكانيات الاحدث ومتطلبات سوق العمل العصرية.



