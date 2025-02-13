بمقدم 100 ألف جنيه.. إزاى تحصل على شقة بنظام أسبقية الحجز بمدينة العبور؟

كتب أحمد حسن

أعلن صندوق تمويل المسكان، التابع لوزارة الإسكان، عن طرح نحو 320 شقة بنظام أسبقية الحجز بمدينة العبورعلى أن يبدأ الحجز اعتبارا من يوم الأحد المقبل ..ونستعرض خطوات الحصول على وحدة سكنية بنظام الحجز اون لاين:

1- وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 320 وحدة سكنية بمدينة العبور.

2- مساحة الوحدات تتراوح من 86م2 وحتى 132م2.

3- نظام التخصيص سيكون بنظام أسبقية الحجز من خلال موقع بنك التعمير والإسكان.

4- صندوق تمويل المساكن هو الجهة المسئولة عن وحدات مدينة العبور والمالكة للمشروع.

5- بدء طرح كراسات شروط الحجز اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 16-2-2025.

6- بيع كراسات الشروط سيكون من خلال صندوق تمويل المساكن بمدينة نصر.

7- يتم سداد جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية لكل مبلغ يتم سداده لكل وحدة.

8- خلال شهر من تاريخ حجز الوحدة يتم استكمال سداد نسبة الـ٢٠% من إجمالى ثمن الوحدة بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية عن كل مبلغ يتم سداده لكل وحدة.

9- بعد 3 أشهر من تاريخ استكمال نسبة الـ٢٠% يتم سداد نسبة ١٠% من إجمالى ثمن الوحدة كدفعة تعاقد.

10- بعد 3 أشهر من تاريخ سداد دفعة التعاقد يتم سداد٢٠% من إجمالي ثمن الوحدة دفعة استلام بجانب 5% وديعة صيانة + قيمة اشتراك الجراج، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط.

11- يتم سداد باقى ثمن الوحدة، وفقاً للتالى:-

- فى حالة رغبة العميل السداد خلال عامين من تاريخ استلام الوحدة، يتم السداد بدون فوائد على أقساط ربع سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام.



- فى حالة رغبة العميل السداد خلال مدة 3 سنوات أو ٥ سنوات من تاريخ استلام الوحدة يتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة البنك المركزي بخلاف نسبة 2%، على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل استلام الوحدة .

12- يمكن للمتقدمين لحجز الوحدات سداد باقى الثمن من خلال برنامج التمويل العقاري على أقساط تصل لـ 15 سنة.