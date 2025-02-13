انتهاء أعمال رصف طرق معبد حتشبسوت استعدادا لاحتفالية النادي الأهلي.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انتهت محافظة الأقصر، من أعمال تجهيز ورفع كفاءة الطرق المؤدية لمعبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي لمدينة الأقصر، استعدادا للاحتفالية العالمية التي سيُقيمها النادي الأهلي في معبد حتشبسوت يوم غداً الجمعة 14 فبراير الجاري، وذلك لإستقبال النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية بحضور عدد من الشخصيات ورموز الرياضة المصرية والعالمية.

وأعلنت الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال رصف الطرق المؤدية إلى موقع احتفالية النادى الأهلى، حيث تم رش طبقة لصق rc وعمل طبقة سطحية 6 سم بإجمالي مسطح 5000 م2.

فيما تابع مسئولو محافظة الأقصر، في جولة تفقدية بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، سير أعمال مشروعات تمهيد ورصف الطرق والمسارات الرئيسية والفرعية على مستوى المركز، ومتابعة تجهيزات الاحتفالية العالمية الذي سيُقيمها النادي الأهلي لاستقبال النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بمشاركة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى منسق عام مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، والمهندسة إلهام شيبانى مديرة مديرية الطرق بالأقصر، والمهندس عبد الوهاب محمد ممثل الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

واستهل مسئولو المحافظة، الجولة بتفقد أعمال رصف طريق العبابدة وأعمال رصف وتركيب الانترلوك بطريق وادى الملكات، وأعمال تطوير وتجميل الطريق المؤدى إلى المرسى السياحى ومعدية الأهالى وكورنيش النيل الجديد، وكذلك تفقد الطريق الرابط بين حاجر الاقالته وقرية البعيرات، حيث جاءت التوجيهات لمديرية الطرق بسرعة إنهاء أعمال رصف الطريق الداخلي لمعبد حتشبسوت بالدير البحرى، استعداداً لإستقبال ضيوف الاحتفالية العالمية الذي سيُقيمها النادي الأهلي لاستقبال النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة 14 من فبراير الجارى، وأيضاً متابعة الأعمال التي تتم بساحة الإنتظار الخاصة بالمعبد.

وتم التأكيد خلال الجولات على ضرورة إنهاء أعمال رصفها وتمهيدها، حيث أن معبد حتشبسوت بالدير البحرى يعد مقصد أثرى ذوى أهمية كبرى بالبرنامج السياحي للزوار من مختلف أنحاء العالم، كما تم التوجيه برصف طريق مخر السيل من الطريق الزراعي حتي مدخل القباوي .



أعمال رصف الطرق المؤدية إلى معبد حتشبسوت استعدادا لاحتفالية الأهلي



رصف الطرق المؤدية إلى معبد حتشبسوت استعدادا لاحتفالية الأهلي