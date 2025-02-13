أسعار الخضار والفاكهة الخميس 13 -2-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة كميات كبيرة من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، كما تستمر اليوم الخميس 13- 2- 2025 فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرار

الطماطم 5 جنيها

البصل الأحمر 13.5 جنيه.

البصل الأبيض 17.5جنيه.

البصل الابيض الجديد 8 جنيهات

‏‎‏‎‏‎البطاطس 11 جنيها.

الجزر 10 جنيهات.

بطاطا 12.5 جنيه.

الخيار بـ 15 جنيها.

الباذنجان الأبيض بـ15 جنيها .

الكوسة بـ 14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 15 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 25جنيها.

الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .

الليمون بـ 50جنيها .

الفاصوليا الخضراء 18جنيها.

البسلة 16 جنيها.

الموز البلدي بـ 27.7 جنيه.

الفراولة 40 جنيها.

البرتقال 25جنيها.

الجوافة 35 جنيها.