اليوم السابع
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وزارة التموين تطرح اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 09:00 ص
وزارة التموين تطرح اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار اللحوم
كتب ـ مدحت وهبة

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تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية اللحوم الطازجة بمنافذ  المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية  بسعر 285 جنيها للكيلو، كما توفر كل السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من الأسواق الأخرى تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين للشركة القابضة للصناعات الغذائية  باستمرار ضخ السلع أولا بأول.

ونجحت وزارة التموين  والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين في نشر سوق اليوم الواحد  بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث  توفر  الشركة القابضة للصناعات الغذائية  التابعة للوزارة، كل المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وبجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%، كما توفر المنتجات غير الغذائية مثل المنظفات.

 







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وزارة التموين

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