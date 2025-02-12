10 علامات تشير إلى اقتراب موعد الولادة

كتبت فاطمة ياسر

فترة الحمل تعد من الفترات التى تحتاج عناية خاصة من النساء، وعند اقتراب موعد الولادة تكون هناك بعض الأعراض التي يجب التعرف عليها لأنها تعني ضرورة الذهاب إلى المستشفى علي الفور، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع "only my health".

أبرز علامات الولادة التي يجب التعرف عليها، ومنها:

1. الضغط على المثانة

من العلامات المبكرة لاقتراب موعد الولادة هو خفّة البطن، عندما يتحرك الطفل إلى أسفل الحوض. يخفف هذا التحول الضغط على الحجاب الحاجز، مما يجعل التنفس أسهل، لكنه يزيد الضغط على المثانة، مما يؤدي إلى كثرة التبول، فقد تعاني الأمهات لأول مرة من خفّة البطن قبل أسابيع قليلة من الولادة، بينما قد تلاحظ النساء اللاتي ولدن من قبل ذلك في وقت أقرب إلى بداية المخاض.

2. انقباضات براكستون هيكس

تحدث انقباضات براكستون هيكس، المعروفة أيضًا باسم "انقباضات التدريب"، طوال فترة الحمل ولكنها قد تصبح أكثر تكرارًا وشدة مع اقتراب المخاض، وعلى عكس انقباضات المخاض الحقيقية، تكون هذه الانقباضات غير منتظمة ولا تزداد شدتها بمرور الوقت، فإذا لاحظت أن الانقباضات أصبحت أكثر انتظامًا وألمًا، فراقبي تواترها، ستصبح انقباضات المخاض الحقيقية أقوى وأطول وأقرب تدريجيًا.

3. فقدان السدادة المخاطية

أثناء الحمل، تتكون سدادة مخاطية في عنق الرحم لمنع العدوى، ومع استعداد الجسم للولادة، قد يتم إخراج هذه السدادة، فتظهر على شكل إفرازات سميكة تشبه الهلام وقد تكون شفافة أو وردية اللون أو دموية قليلاً، فإن فقدان السدادة المخاطية هو علامة على أن عنق الرحم يتغير، ولكن الولادة قد لا تزال على بعد أيام أو حتى أسابيع.

4. إفرازات دموية

إن الإفرازات الدموية هي إفرازات مهبلية ملطخة بالدم تحدث عندما يبدأ عنق الرحم في التمدد، وغالبًا ما تكون علامة على اقتراب المخاض، لكنها لا تعني بالضرورة ضرورة اتخاذ إجراء فوري، فيحدث الإفراز الدموي عندما تنفجر الأوعية الدموية الصغيرة في عنق الرحم بسبب التمدد. وهو جزء طبيعي من الاستعداد للولادة، ولكن إذا كان هناك نزيف حاد، فاطلبي العناية الطبية.

5. الانقباضات المنتظمة

على عكس انقباضات براكستون هيكس، تأتي انقباضات المخاض الحقيقية على فترات منتظمة وتزداد شدتها، وتبدأ عادةً بفاصل 15 إلى 20 دقيقة ثم تتطور تدريجيًا إلى فترات زمنية مدتها 5 دقائق، فإذا أصبحت الانقباضات أقوى واستمرت لمدة 60 ثانية تقريبًا، فهذه علامة قوية على بدء المخاض.

6. كسر الماء

إن تمزق الكيس الأمنيوسي، المعروف باسم تمزق الماء، هو مؤشر مهم على المخاض. وقد يحدث هذا على شكل تدفق مفاجئ أو تساقط بطيء للسائل، فإذا انفجر الماء، اتصلي بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور، وخاصة إذا كان السائل أخضر أو بني، حيث قد يشير ذلك إلى أن الطفل قد أخرج .

7. آلام الظهر

تعاني بعض النساء من آلام أسفل الظهر قبل وأثناء المخاض، بسبب وضع الطفل وتعديلات الجسم، فيمكن أن يكون المخاض في الظهر شديدًا ومستمرًا أو يأتي على شكل موجات مع الانقباضات. إذا كنت تعانين من آلام الظهر المستمرة مع الانقباضات، فقد يكون المخاض في طور التقدم.

8. زيادة الضغط وعدم الراحة في الحوض

مع تحرك الطفل إلى أسفل الحوض، تشعر العديد من النساء بضغط متزايد وعدم راحة في الحوض، مما قد يجعل المشي أو الجلوس صعبًا، وهذا الإحساس هو نتيجة لضغط رأس الطفل على عنق الرحم والهياكل المحيطة به.

9. الغثيان أو القيء أو الإسهال

في الساعات أو الأيام التي تسبق الولادة، تعاني بعض النساء من أعراض الجهاز الهضمي، مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال، ويُعتقد أن هذه الأعراض ناجمة عن تغيرات هرمونية، فالجسم يتخلص بشكل طبيعي من الفضلات في الجهاز الهضمي لإفساح المجال للولادة، ورغم أن هذا الأمر غير مريح، إلا أنه علامة شائعة على أن الأمور تتقدم للأمام.

10. التغير في مستويات الطاقة

غالبًا ما تحدث موجة من الطاقة، المعروفة باسم غريزة التعشيش، قبل المخاض. تشعر بعض النساء برغبة عارمة في التنظيف أو التنظيم أو الاستعداد لوصول الطفل، فهذه الموجة من الطاقة هي طريقة الجسم للاستعداد للولادة، ولكن قد تشعر أخريات بالتعب الشديد بدلاً من ذلك. استمعي إلى جسدك واستريحي حسب الحاجة.

متى يجب الذهاب إلى المستشفى

من المهم معرفة الوقت المناسب للذهاب إلى المستشفى، ومنها:

-الانقباضات تفصل بينها 5 دقائق

-كل انقباضة تستمر لمدة دقيقة واحدة

-يستمر هذا النمط لمدة ساعة على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، اطلبى العناية الطبية على الفور إذا:

ينكسر ماءك، خاصة إذا كان السائل ملونًا

تعاني من نزيف حاد

تلاحظين انخفاض حركة الجنين

