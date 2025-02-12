اليوم السابع
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وزارة الصحة: فيروس الورم الحليمى وراء إصابات سرطان عنق الرحم بنسبة 99%

الأربعاء، 12 فبراير 2025 10:05 ص
وزارة الصحة: فيروس الورم الحليمى وراء إصابات سرطان عنق الرحم بنسبة 99% معلومة تهمك عن فيروس الورم الحليمي
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن فيروس الورم الحليمي hpv هو المسبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم بنسبة 99%.

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لقاح الورم الحليمي hpv أفضل حماية ممكنة ضد سرطان عنق الرحم والتطعيم جرعتين أو ثلاثة حسب السن ويمكن الحصول علية من سن 9 سنوات.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن الكشف المبكر ضروري لأن الإصابة المتواصلة بفيروس الورم الحليمي البشري في عنق الرحم (الجزء السفلي من الرحم) إذا تركت دون علاج تسبب %95 من حالات سرطان عنق الرحم.

 

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الخطوات التى تحمى من سرطان عنق الرحم وتتضمن:-
1. التوجه للمستشفى لتحديد استهدافك بالفحص من خلال استبيان وزارة الصحة.

2. الالتزام بالكشف والمتابعة الدورية.

3. الحصول على العلاج في مرحلة الخلايا غير الطبيعية.

وقالت: "وزارة الصحة المصرية حاليا فى حملة 100 مليون صحة تقوم بالكشف المجانى عن المرض، لأن الكشف المبكر يساعد على العلاج والتطعيم يمنع المرض من الأساس".

وتابعت التطعيم فى مصر نوعين:


- نوع ثنائى ويكون من سرطان عنق الرحم.

- نوع رباعى ويكون من سرطان عنق الرحم والسنطات التناسلية.

معلومة تهمك
معلومة تهمك عن فيروس الورم الحليمي

 







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الصحة

الورم الحليمى

عنق الرحم

الصحة المصرية



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