وزارة الصحة: فيروس الورم الحليمى وراء إصابات سرطان عنق الرحم بنسبة 99%

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن فيروس الورم الحليمي hpv هو المسبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم بنسبة 99%.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لقاح الورم الحليمي hpv أفضل حماية ممكنة ضد سرطان عنق الرحم والتطعيم جرعتين أو ثلاثة حسب السن ويمكن الحصول علية من سن 9 سنوات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن الكشف المبكر ضروري لأن الإصابة المتواصلة بفيروس الورم الحليمي البشري في عنق الرحم (الجزء السفلي من الرحم) إذا تركت دون علاج تسبب %95 من حالات سرطان عنق الرحم.

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الخطوات التى تحمى من سرطان عنق الرحم وتتضمن:-

1. التوجه للمستشفى لتحديد استهدافك بالفحص من خلال استبيان وزارة الصحة.

2. الالتزام بالكشف والمتابعة الدورية.

3. الحصول على العلاج في مرحلة الخلايا غير الطبيعية.

وقالت: "وزارة الصحة المصرية حاليا فى حملة 100 مليون صحة تقوم بالكشف المجانى عن المرض، لأن الكشف المبكر يساعد على العلاج والتطعيم يمنع المرض من الأساس".

وتابعت التطعيم فى مصر نوعين:



- نوع ثنائى ويكون من سرطان عنق الرحم.

- نوع رباعى ويكون من سرطان عنق الرحم والسنطات التناسلية.