هيئة الدواء تسحب كريم تدليك ومرطب شعر غير مطابقين للمواصفات من الصيدليات

كتب وليد عبد السلام

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورًا رسميًا يفيد بوقف تداول وضبط وتحريز المستحضر الحيوى Antlantic Massage cream، الذي يستخدم ككريم للتدليك وتخفيف الألم وتنشيط الدورة الدموية، مشيرة إلى أنه وفق إفادة الشركة المنتجة، توجد عبوات مقلدة من الصنف المذكور، ورقم التشغيلة 2021/63573.

وبحسب منشور هيئة الدواء قالت : حال الشك في المستحضر الصيدلي، لا بد من الرجوع إلى الهيئة، من خلال الاتصال بالخط الساخن 15301، لافتة إلى أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلة الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

وسحبت هيئة الدواء أيضًا من الصيدليات، المستحضر Milk _ shakelifestyling amazing، الذي يستخدم كمرطب يحمي الشعر من التقصف، كما يحتوي على مواد للمعان للشعر سواء كان مبللًا أو جافًا، وتحريز العبوات الخاصة به، بسبب عدم مطابقته للتشغيلات التى حددتها معامل الهيئة.

وحذرت هيئة الدواء، من احتمالية وجود عبوات مهربة ومجهولة المصدر من المستحضر الحيوي MELANO MELO30 - MIBO COUCHE، وذلك طبقًا لإفادة الشركة المنتجة له، مشيرة إلى أنه لم يتم رصده حتى الآن من قبل مفتشي هيئة الدواء، وهناك متابعة مستمرة لتوعية للمواطنين.