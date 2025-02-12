نقيب النيابات والمحاكم: الضغط علينا بالمساعدات الأمريكية لن يغير موقفنا من التهجير

كتبت آية دعبس

قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، تعليقًا علي تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بشأن التلويح بورقة المساعدات الأمريكية لمصر كوسيلة للضغط من أجل تمرير صفقة "تهجير الفلسطينين" هي مجرد ورقة ضغط لن تقدم ولن تؤخر في مسار القضية الفلسطينية التي كنا ولازلنا داعمين لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرة، ومحاولات الإدارة الأمريكية تحقيق رغبات رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي علي حساب دول المنطقة هو نسج من الخيال وسوف نقف ضده شعبًا وحكومة وقيادة.

وأضاف "عبدالباقي": للمرة الأولى منذ خمسين عام، يكون لدى الولايات المتحدة رئيس يعادى الجميع في وقت واحد، ويدير دولة عظمي مثل الولايات المتحدة بعقلية تاجر يسعي إلى الاستحواذ علي صفقة دون الاهتمام بتداعيات تلك الخطوة التي أراها والكل متفق معي أنها خطوة "مجنونة"، وهو تحول استراتيجي خطير من حيث التفاوض علي الأرض وأقرار حق الشعب الفلسطيني في أرضة واقامة دولته الي التفاوض علي الشعوب وبحث أمكانية توفير مكان بديل للشعب الفلسطيني وهذا أمر شديد الخطورة والتعقيد، ونحن كنقابات عامة نقف كتف في كتف مع القيادة السياسية في كل القرارات التي تراها مناسبة لحماية أمننا القومى.



