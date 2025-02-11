منطقة سوهاج الأزهرية تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الطالب المثالى

سوهاج عمرو خلف

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية برئاسة الدكتور محمد حسنى رئيس منطقة سوهاج الأزهرية وإدارة رعاية الطلاب برئاسة محمد جمال، أسماء الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة «الطالب المثالي» على مستوى معاهد سوهاج الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز الطالب جلال مختار جلال من معهد الإمام المراغى بالمركز الأول والطالب أيمن صفوت نفادى معهد نزه المحزمين، وفى المرحلة الإعدادية فوز الطالب عمر حماد حسين بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي للبنين بالمركز الأول بالتزكية.



أما الفتيات فازت كل من الطالبة آية بسام فاروق، بمعهد فتيات جرجا بالمركز الأول،والطالبة شيماء عمر ابراهيم، معهد فتيات جهينة بالمركز التاني وفي المرحلة الإعدادية فازت الطالبة جنات عماد شعيب، معهد على بن أبى طالب النموذجى (مركز أول)،والطالبة هنا علاء عبد العال فتيات شندويل (مركز ثاني).

