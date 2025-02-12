محافظ كفر الشيخ يكرم مدير إدارة متابعة تراخيص المستثمرين

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرّم اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جمال فهمي، مدير إدارة متابعة تراخيص المستثمرين بمحافظة كفرالشيخ، لبلوغه السن القانونية، مؤكدا أن هذا التكريم تقديرًا لما بذله من جهد خلال فترة عمله، مؤكدًا حرص المحافظة على تكريم كل من بذلوا جهدًا للارتقاء بمحافظتهم.

كما التقى محافظ كفر الشيخ عددا من المواطنين، خلال جولته الميدانية في شوارع مدينة كفرالشيخ وافتتاحه لمعرض "أهلاً رمضان" واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، مؤكداً أهمية تحسين الخدمات والمرافق العامة وتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، مع تخصيص خطين للطوارئ 114 - 0473220792 لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة، مؤكداً أن خدمة أهالي المحافظة ستظل في مقدمة أولوياته، وتحسين جودة حياتهم وضمان حلول سريعة وفعالة لجميع التحديات التي يواجهونها.

وكان محافظ كفرالشيخ؛ كلف بفتح جميع قنوات التواصل لاستقبال شكاوى وطلبات المواطنين ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات المقدمة لهم.