محافظ كفر الشيخ يتفقد تركيب الإنترلوك ورفع كفاءة الأرصفة بتقسيم التجاريين

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال مشروع الإنترلوك ورفع كفاءة الأرصفة بطول 450 مترا وعرض 8 أمتار بتقسيم التجاريين بمدينة كفر الشيخ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير وتحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024-2025، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن أعمال تركيب الإنترلوك تهدف إلى تسهيل حركة المرور وتحسين الشكل الجمالي لعاصمة المحافظة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيراً بمشروعات تطوير الشوارع والطرق والمحاور المرورية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى جودة وفي الوقت المحدد، وفقًا للمواصفات الفنية المطلوبة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال رفع كفاءة بيارات الصرف الصحي، وإنشاء شبكة صفايات لمياه الأمطار، وضرورة تنفيذ الأعمال طبقاً للمعايير الفنية المحددة، مكلفاً بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز جميع المشروعات الجارية، ومتابعة سير العمل بشكل يومي، مؤكدًا على أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المنشودة، والوقوف على احتياجات المواطنين.

خلال جولته التقى محافظ كفرالشيخ، بعدد من المواطنين بشوارع مدينة كفرالشيخ واستمع إلى طلباتهم، مؤكداً على التواصل المباشر مع المواطنين دون وسيط وحل مشاكلهم ميدانياً.



جانب من تفقد محافظ كفر الشيخ لتقسيم التجاريين



محافظ كفر الشيخ يلتقي بالمواطنين