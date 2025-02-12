اليوم السابع
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الأربعاء، 12 فبراير 2025 03:06 م
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محافظ دمياط يعلن اعتماد وحدة صحة الأسرة بقرية الجبايلة من هيئة الرقابة والاعتماد

الأربعاء، 12 فبراير 2025 02:47 م
محافظ دمياط يعلن اعتماد وحدة صحة الأسرة بقرية الجبايلة من هيئة الرقابة والاعتماد وحدة الجبالية في دمياط
دمياط - هيثم مراد

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صرح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، أنه تم اعتماد وحدة صحة الأسرة بقرية الجبايلة إحدى القري التابعة لمركز كفر البطيخ، من قبل هيئة الرقابة والاعتماد GAHAR، كإحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الثلاث، وذلك طبقا للبيان الرسمى الصادر عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأشار محافظ دمياط، إلى أن الوحدة الصحية في قرية الجبايلة تعد أول وحدة صحية معتمدة من الهيئة بمحافظة دمياط، لافتا إلى أن هذا الأمر نتيجة الجهود المبذولة من منتسبي المنظومة الصحية بمحافظة دمياط لتحقيق أداء متميز وتلبية متطلبات الجودة بما يتماشى مع المعايير الوطنية المعتمدة دوليا لتقديم خدمات طبية وصحية على أعلى مستوى تضمن سلامة المرضى.

وأوضح "الشهابي" أن تلك الجهود تأتى فى إطار الاستعداد لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، مشيدا بما حققته مديرية الصحة بالمحافظة من أداء متميز لاعتماد الوحدة الذى يعد ضماناً لجودة الخدمات الصحية المقدمة من خلالها.

 







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