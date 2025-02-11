محافظ دمياط يفتتح معرض "أهلا رمضان" بكفر سعد

دمياط - هيثم مراد

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الغذائية والأساسية، الذى نظمه حزب حماة الوطن بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمدينة كفر سعد.

وذلك بحضور مجدى عبد الكريم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، والمحاسب أمير الصديق أمين حزب حماة الوطن بدمياط، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد محافظ دمياط، المعرض الذى تضمن كافة السلع الأساسية والغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك والملابس بأسعار مخفضة، كما تواصل محافظ دمياط مع العارضين للتأكد من توافر السلع وطرح كميات مناسبة منها، كذلك الإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد الخصم.

ومن جانبه، شدد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، على ضرورة تقديم نسب خصم أكبر على المنتجات المعروضة لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، لافتا إلي وجود لجان لمتابعة التوام كافة العارضين بتطبيق تلك التعليمات بشأن توفير سلع غذائية عالية الجودة بأسعار مخفضة.

وأشار محافظ دمياط إلي أن المعرض يأتى ضمن استعدادات المحافظة لشهر رمضان المبارك، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة المناطق، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود وتحقيق التعاون مع التعاون مع الجهات المختلفة لتوفير السلع بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.