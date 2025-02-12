محافظ المنوفية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الرؤوف الرحيم

المنوفية - محمد فتحى

شهد اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الاحتفال السنوي الذي تنظمه مديرية الأوقاف بمناسبة "ليلة النصف من شعبان"، وذلك عقب أداء شعائر صلاة العصر بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، واللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد رجب خليفة وكيل وزارة الأوقاف، وطارق أبو حطب رئيس حي غرب شبين الكوم، وعدد من الأئمة والدعاة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأت فاعليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة وكيل وزارة الأوقاف التى تحدث فيها عن أهمية وفضل ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة وتعلم الدروس والعبر من تلك الذكرى العطرة لتعميق وترسيخ معاني الإسلام السمحة وأهدافه السامية في النفوس، مشيراً إلى أن نبينا الكريم قد اختص شهر شعبان بمزيد من العبادات والطاعات وخاصة ليلة النصف من شعبان، فهي ليلة مباركة تعد من أفضل ليالي التجلي والغفران والعطاء الرباني والدعاء المستجاب وترفع فيها كافة الأعمال إلى المولى عز وجل فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، كما اشار الخطيب إلي ضرورة الالتفاف خلف القيادة السياسية فى ظل التحديات الصعبة لنبذ الشائعات والابتعاد عنها وخطورتها بما يحقق الحفاظ على وطننا الحبيب.

ومن جانبه، قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة القيادات التنفيذية وجموع أهالي وأبناء شعب المنوفية بمناسبة ليلة النصف من شعبان وحلول شهر رمضان المعظم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الحبيب وأن يسبغ علينا وعلى العالم أجمع الأمن والأمان والاستقرار، مؤكداً على أننا مستمرون في استكمال مسيرة التنمية والبناء بكافة ربوع المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.