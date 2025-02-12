محافظ الإسماعيلية يتابع تجهيز القافلة الإغاثية المقرر إطلاقها إلى غزة

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ميدانيًّا اليوم الأربعاء، بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، أعمال تجهيز القافلة الإغاثية التي تطلقها المحافظة لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة، والتي من المنتظر أن تضم 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لصالح الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، على مستوى المحافظة وبمشاركة كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والكيانات العاملة بالمحافظة.

وتأتي المبادرة في إطار الدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعاية وزارة التنمية المحلية وبمشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، دكتور علي حطب مدير المكتب الفني، دكتورة مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، المهندس مصطفى أبوحديد رئيس جمعية المستثمرين بالإسماعيلية، محمد عبدالقادر مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الواجب الإنساني والتضامن الأخوي مع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل تقديم كل أشكال الدعم الممكنة من خلال تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة، موضحًا أنه سيتم التنسيق لإعداد الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الأساسية مثل الأرز، الدقيق، المكرونة الزيت، البقوليات، المعلبات، ومياه الشرب، بالإضافة إلى البطاطين والأغطية، مع التأكد من توافق جميع المواد مع معايير السلامة والجودة.

ومن جانبها، أوضحت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أنه يتم تجهيز القافلة الإغاثية بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، متمثل في المستثمرين بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، المستثمرين بالمنطقة الصناعية، وعدد من رجال الأعمال بالمحافظة، الغرفة التجارية؛ وذلك لتوفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ القافلة الإغاثية.

وأضافت: "يتم تجهيز القافلة طبقًا للشروط والمواصفات التي حددها الهلال الأحمر وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وتتم أعمال التجهيز بالاشتراك والتعاون مع مجموعة من المتطوعين من الهلال الأحمر، الكشافة، وحدة التضامن بجامعة قناة السويس، وفريق عمل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية".

وحرص محافظ الإسماعيلية على التقاط الصور التذكارية مع شباب المتطوعين، موجهًا لهم الشكر على مجهوداتهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وخلال الجولة، وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لجنة إدارة المنطقة الصناعية بالإسماعيلية بتكثيف أعمال النظافة العامة بشوارع المنطقة، وصيانة وإصلاح الأرصفة والاهتمام بأعمال التشجير وصيانة وري المسطحات الخضراء.