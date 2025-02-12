مجمع إعلام الجمرك يطلق حوارا مفتوحا مع طلاب جامعة الإسكندرية بشأن تعزيز القيم الوطنية

الإسكندرية أسماء على بدر

أطلق مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية بالهيئة العامة للاستعلامات، حوارا مفتوحا مع خريجي جامعة الإسكندرية وطلاب معهد الخدمة الاجتماعية ومعهد الإسكندرية للإعلام بهدف التوعية الإعلامية وتعزيز القيم الوطنية وروح الانتماء لدى فئة الشباب من الجنسين، بحضور الكاتب الصحفى رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، والدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة يارا إبراهيم مدرس بمعهد الإعلام ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هن للتنمية، والدكتورة نرمين سويدان مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الإجتماعى، والدكتورة شرين منصور متخصصة في تحليل مضمون الخطابات السياسية، والدكتورة روحية أبو غالي مدير عام إدارة الجمرك التعليمة والدكتور مصطفي بدوي مدرس بمعهد الخدمة الاجتماعية.

وافتتحت الإعلامية أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك الحفل بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، والترحيب بالحضور، موضحةً أن اليوم ندشن حملة إعلامية مجتمعية، تتضمن حوارات مفتوحة بين الشباب للتعريف بمنجزات الوطن وترسيخ روح الانتماء وتشجيع المشاركة الإيجابية والتفاعل المجتمعي المتواصل الذي يؤدي إلى مزيد من التماسك الوطني، وهو أمر ضروري لتحقيق الأهداف على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وقالت الدكتورة فايزة زايد وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية: "يجب علينا جميعا بمختلف الفئات أن نعزز الوعى المجتمعي"، مناشدة الشباب بضرورة الاهتمام برفع الوعى وتطوير الذات، مع أهمية أن تنقل كل الرسائل التوعوية الهادفة التى تعلمتها اليوم إلى أسرتك وأهل بيتك، مشددة على أهمية التكاتف والتصدى لكل الشائعات التى تستهدف تدمير الوطن وتفرقة الجمع وتعطيل التطوير والتنمية التى تشهدها بلدنا والجميع يشيد بها.

وقالت الدكتورة نرمين سويدان، إن الجمعيات الأهلية هى قوة مصر الذهبية التى لا يستهان بها، وهى سواعدنا التى نعتمد عليها فى الوصول إلى أهالينا البسطاء والأكثر احتياجًا، مناشدة الطلاب بضرورة التطوع وأهمية الانخراط فى التطوع والتمكين فى العطاء لكل المجتمع، ومن هنا يستطيع الشاب أن يبنى مستقبله وتحقيق ذاته.