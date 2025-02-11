مجمع إعلام الوادى الجديد ينفذ برنامجا توعويا عن حقوق المستهلك

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن مجمع إعلام الوادى الجديد، تنفيذ سلسلة برامج توعوية ضمن الحملة الإعلامية التى يطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك تحت شعار حقك مسئوليتنا، والتى تضمنت عقد ندوة، اليوم الثلاثاء، حول ( حقوق المستهلك بين الرقابة والوعى المجتمعى ) حاضرت فيها الدكتورة سلوى مصطفى مدير جهاز حماية المستهلك بالوادى الجديد والدكتورة علا عز الدين فؤاد مدير إدارة الرقابة على الأغذية بالشئون الصحية تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبناء على توجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة.

واستعرضت الدكتورة سلوى مصطفى نشأة الجهاز على المستوى القومى والذى بدأ عمله منذ عام 2006 وكذلك نشأته فى الوادى الجديد منذ سنتين وأوضحت بالتفصيل اختصاصات الجهاز حيث يقوم بالرقابة على الأسواق من خلال الحملات التفتيشية على المحال التجارية واماكن تقديم الخدمات كما أنه معنى بتلقى الشكاوى بكافة أنواعها وأوضحت مسار الشكوى منذ تلقيها لحين الانتهاء منها.

وأوضحت مدير الفرع شروط اتمام قبول الشكوى وجود فاتورة تتضمن كافة العناصر مثل اسم المنشأة وعنوانها والسجل التجارى والبطاقة الضريبية ورقم التليفون أو ما يسمى الفاتورة القانونية والتى تحتوى على كافة البيانات الخاصة بالسلعة ومقدم السلعة حتى يتمكن فريق العمل بالجهاز من المتابعة والوصول بالمستهلك إلى حقه كاملا كما أكدت أن هناك شرحت ما يسمى بسياسة الاسترجاع والاستبدال والمدة الزمنية المحددة لهما والتى تتم خلال 14 يوما من الشراء و30 يوما إذا كانت بها عيوب صناعة وذكرت العقوبات القانونية فى حال بعض المخالفات مثل عدم الاعلان عن الأسعار أو الامتناع عن إعطاء فواتير واكدت أن الجهاز يقف على مسافة واحدة من التاجر والمستهلك حفاظًا على حق كل منهما كما تناولت الاحتياطات الواجبة فى حال التسوق الإلكتروني.

وفيما يتعلق بالأسعار أكدت أن دور الجهاز ياتى فى التأكد من الالتزام بالسعر المعلن وكذلك الأسعار الجبرية المحددة من السلطة المختصة.

وفى ختام حديثها ذكرت مدير فرع الجهاز طرق التواصل مع الجهاز وذلك من خلال الخط الساخن 19588 أو الواتس اب 01000000329 أو زيارة المقر بحى ميتالكو أو الموقع الإلكتروني.

ومن جانبها ناقشت الدكتورة علا عز الدين مدير إدارة الرقابة على الأغذية فساد الغذاء وتلوثه من خلال بعض المعاملات الخاطئة أثناء تحضير الغذاء خاصة فى بعض أماكن تقديم الوجبات الغذائية مؤكدًة على أن الصحة تقوم بالرقابة على نظافة المكان بوجه عام ونظافة الأدوات والأوانى التى يتم فيها طهى الطعام وكذلك مواصفات الشخص مقدم الخدمة وطرق تخزين الطعام والشراب التى يجب اتباعها خاصة أثناء فصل الصيف واوضحت الفرق بين الطعام غير الآمن والطعام غير الصحى والآثار الناتجة عن تناول كليهما، كما ذكرت طرق التقدم بشكوى لقطاع الاغذية بالصحة حال التعرض لمشكلة.