ماكرون يعارض خطة ترامب بشأن قطاع غزة ويدعو لاحترام سيادة مصر والأردن

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انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة واقتراحه الأسبوع الماضي بأن تسيطر الولايات المتحدة على القطاع.

وقال ماكرون في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نقلتها وسائل إعلام فرنسية: "غزة ليست أرضا فارغة، بل أرض يعيش فيها مليونا شخص ويريدون البقاء فيها. ولا نستطيع أن نقول لمليوني شخص: حسنا، أتدرون؟ ستنتقلون".

وأضاف أن الحل ليس من خلال صفقة عقارية، بل يحتاج لعملية سياسية تحترم إرادة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. داعيا إلى ضرورة "احترام" سيادة مصر والأردن.

كما أكد ماكرون أهمية إنقاذ المدنيين، وقال "نحن اليوم إزاء وضع إنساني، لذلك هناك وقف لإطلاق النار ويجب علينا الحفاظ عليه .. ينبغي علينا استئناف العمليات الإنسانية وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس".

وأعرب ماكرون أيضا عن استيائه بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي بدأت بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، وقال "كررت دائما خلافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لا أعتقد، مرة أخرى، أن مثل هذه العملية (العسكرية) الضخمة التي تستهدف أحيانا مدنيين هي الإجابة الصحيحة".

وقد جددت فرنسا معارضتها لأي تهجير قسري لسكان قطاع غزة، الأمر الذي من شأنه أن يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وهجوما على التطلعات المشروعة للفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في تصريح سابق إن بلاده تؤكد مجددا معارضتها لأي تهجير قسري للسكان من قطاع غزة، الأمر الذي من شأنه أن يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وهجوما على التطلعات المشروعة للفلسطينيين ويشكل أيضا عقبة كبرى أمام حل الدولتين وسيكون عاملا مزعزعا لاستقرار شركاء فرنسا المقربين في المنطقة.

وأضاف أن فرنسا ستواصل الحشد من أجل تنفيذ حل الدولتين، الحل الوحيد الذي من شأنه أن يضمن السلام والأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين.