اليوم السابع
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ماكرون يرحب بالإفراج عن المواطن الفرنسي عوفر كالديرون من غزة

السبت، 01 فبراير 2025 10:12 ص
ماكرون يرحب بالإفراج عن المواطن الفرنسي عوفر كالديرون من غزة عوفر كالديرون
كتب عبد الوهاب الجندى

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رحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالإفراج عن المواطن الفرنسي – الإسرائيلي عوفر كالديرون، من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وكتب ماكرون على إكس: عوفر كالديرون حر، إننا نشارك أحباءه الفرح الهائل بعد 483 يومًا من الجحيم الذي لا يمكن تصوره".

وأضاف: "أفكارنا مع أوهاد ياهلومي، الذي لا يزال في قبضة حماس، ومع عائلته. وتبذل فرنسا كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراحه دون تأخير".

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تسلم "عوفر كالديرون" و"جوردان بيباس"، من الصليب الأحمر، بعد أن أفرجت عنهما الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.







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