لو عندك صداع متكرر.. 5 أشياء قد تكون السبب منها عسر الهضم

كتبت فاطمة خليل

الصداع المتكرر لا يعني أنك متعب أو تجلس كثيرًا أمام الشاشات، ووفقًا للخبراء، يمكن أن يشير ألم الرأس أو الوجه المتكرر إلى بعض المشكلات الصحية الخطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وعسر الهضم، ومن المهم عدم تجاهل الصداع باعتباره أمرًا بسيطًا، خاصة إذا كان متكررًا ويحدث في نفس الوقت يوميًا، بحسب موقع "تايمز ناو".

الأسباب المقلقة للصداع:



ارتفاع ضغط الدم

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فسيحدث صداعك عادةً على جانبي الرأس. سيكون ألم الصداع نابضًا ويزداد سوءًا مع أي نوع من النشاط البدني. يقول الخبراء إن ارتفاع ضغط الدم يسبب الصداع لأنه يؤثر على حاجز الدم في الدماغ.

في الحالات الشديدة للغاية، عندما يكون ضغط الدم مرتفعًا للغاية، يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة الضغط على الدماغ، مما يؤدي إلى تسرب الدم من الأوعية الدموية، مما يسبب الوذمة أو التورم.

يضع التورم المزيد من الضغط على الدماغ، مما يؤدي إلى أعراض مثل الصداع والدوار والغثيان والارتباك والضعف والنوبات وحتى عدم وضوح الرؤية.

الاجهاد

يعد الإجهاد المتزايد سببًا شائعًا للصداع، وخاصة صداع التوتر والصداع النصفي. يقول الأطباء إن الإجهاد يجعل أنواعًا أخرى من الصداع أسوأ.

إذا كنت تعاني من صداع مفاجئ وشديد يحدث مع الحمى، أو تصلب الرقبة، أو الطفح الجلدي، أو الارتباك، أو النوبات، أو الرؤية المزدوجة، أو الضعف، أو الخدر، أو صعوبة الكلام، فهذا يُعرف باسم صداع التوتر، والذي قد يزداد سوءًا إذا لم يتم علاجه على الفور.

تشمل بعض محفزات صداع التوتر تعاطي الكحول، أو الإفراط في تناول الكافيين، أو التدخين ، أو الحرمان من النوم، أو التعب، أو الإفراط في بذل الجهد - وكلها يمكن أن تكون بسبب الإجهاد.

عسر الهضم

يحدث عسر الهضم أو ارتداد الحمض في الغالب بسبب محور الأمعاء والدماغ.

ووفقًا للخبراء، فإن العضلات والبنية البطنية التي تساعد في إبقاء العضلة العاصرة للمريء السفلية مغلقة تتباعد بسبب مشاكل الجهاز الهضمي، مما يسمح لعضلة العضلة العاصرة بالفتح بسهولة أكبر، مما يؤدي إلى ارتداد الحمض.

تقول الدراسات أن العديد من الحالات المعدية المعوية مرتبطة بالصداع، والتي تشمل:

ارتجاع المريء

عسر الهضم

مرض التهاب الأمعاء

متلازمة التهاب الأمعاء

مرض القرحة الهضمية

كما تم العثور على ارتباط كبير بين عدوى بكتيريا الملوية البوابية أو هيليكوباكتر بيلوري والصداع.

إجهاد العين

في كثير من الأحيان، يتساءل المصابون بالصداع النصفي عما إذا كانت أعينهم قد تكون السبب. يعتقد الأطباء أن اعتمادنا الرقمي يمكن أن يؤدي إلى إجهاد العين كثيرًا - بصرف النظر عن القراءة أو القيادة.

يسبب إجهاد العين صداعًا شديدًا، بصرف النظر عن جفاف العين والإصابة وأمراض العين التنكسية وقصر النظر غير المصحح وطول النظر والتهاب العين.

و يصاب العديد من الأشخاص أيضًا بقصر النظر أو طول النظر، مما يؤدي إلى صداع متكرر ولكنه باهت.

ورم المخ

يمكن أن تعاني من صداع شديد إذا ضغط ورم المخ المتنامي على الخلايا السليمة المحيطة به، وأكد الأطباء أن الورم يمكن أن يسبب أيضًا تورمًا في المخ بسبب زيادة الضغط في الرأس.

غالبًا ما يكون ألم الصداع الناجم عن أورام المخ أسوأ عند الاستيقاظ في الصباح.

وفقًا للخبراء، فإن الفصوص الجبهية تقع في مقدمة المخ، وتتحكم في تفكيرك وحركتك، وإذا كان هناك ورم، فقد تؤدي هذه الفصوص إلى مشاكل في التوازن ومشاكل في المشي، إلى جانب تغيرات في الشخصية مثل النسيان وقلة الاهتمام بالأنشطة المعتادة.