قصور ثقافة الأقصر تناقش التغيرات المناخية وانتماء للوطن للشباب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، فى إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة "الشعر الحديث تطوره ورواد" ألقاها سيد صدقى مسئول بالفرع، متحدثًا عن مراحل تطور الشعر العربى، والشعر الحديث كمرحلة هامة من مراحل تطور الشعر العربى، وسمات وخصائص الشعر الحديث ورواده.

وأقيمت بمكتبة النمسا الثقافية ورشة حكى بعنوان "الصلح خير" تأليف الدكتور مرعى مدكور سردتها منال عبدالرسول، متناولة القصة والطريق العام أمانة لابد من المحافظة عليها، والطريق الذى ترمى فيه القاذورات كارثة بيئية، ونشر الوعى لدى أفراد المجتمع بأهمية نظافة الشوارع العامة، ودور المؤسسات التعليمية فى نشر الوعى الثقافى لدى التلاميذ والطلاب فى النهوض بنظافة الطرق والميادين العامة، وبجانب ذلك أعد القصر ورشة أشغال يدوية إعادة تدوير نفذها حسن رفاعى، وأقيم القصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى بمناسبة ثورة 25 يناير، وألقى قصائد بعنوان "للشهيد - انت مين"، وعقدت مكتبة ثقافة الضبعية الفرعية محاضرة بعنوان "الخطوات الرئيسيه لبناء مشروع" ألقاها مصطفى عبد العاطى متحدثا عن كيفية عمل مقايسة للمشروع، وأدوات بناء المشروع، و هامش الربح والخسارة.

واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافى، أعد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة عن" التغيرات المناخية" حاضرتها ثناء محمود أخصائى المكتبة العامة بالقصر وتحدثت عن التغيرات المناخية وأنواع التلوث، ومسببات التلوث، وأعد قصر ثقافة الطفل دورى ثقافى لرواد القصر قدمتها إيمان صلاح، عقد قصر ثقاف الطارف محاضرة بعنوان "محافظة الأقصر فى ركاب التاريخ" ألقاها محمد إبراهيم موضحا محافظة الأقصر تشهد على التاريخ، و محافظة الأقصر مدينة المائة باب، والأقصر تجمع مقومات الحياة الاقتصادية.