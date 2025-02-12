رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفدا طبيا رفيع المستوى من جامعات الصين

المنوفية - محمد فتحى

استقبل الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية وفدا طبيا رفيع المستوى من الجامعات الصينية للمشاركة فى ورش العمل وفعاليات المؤتمر الأول لأقسام معهد الكبد القومى بالجامعة وتنأول اللقاء بحث آفاق التعاون بين جامعة المنوفية والجامعات الصينية، كما تناول اللقاء استعراض أهم إنجازات الجامعة فى مجال التعليم والخدمة الطبية وتجهيز المستشفيات.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته باستضافة معهد الكبد القومى وجامعات المنوفية لهذه الكوكبة المتميزة، من خبراء جراحة وعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمى، مؤكدا أن الجامعة تحرص على استضافة الخبراء فى كل المجالات الطبية فى إطار حرصها على التدريب الطبى المستمر للكوادر الطبية وتبادل الخبرات ومتابعة الحديث فى المجالات الطبية بالعالم.

ومن جانبه وجه الوفد الشكر للدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة والدكتور أسامة حجازى عميد معهد الكبد القومى على الاستضافة والمشاركة فى فعاليات مؤتمر معهد الكبد القومي.



كما أشاد الوفد بالتطور الذى يشهده معهد الكبد القومى وما يضمه من أجهزة طبية حديثة وما يقدمه من خدمة طبية متميزة للمرضى، مشيدين بأداء أعضاء هيئة التدريس بالمعهد ومهارتهم فى التشخيص والجرحات والمناظير.