جامعة قناة السويس تحتفى بالمتفوقين دراسياً ورياضياً من أبناء العاملين

الإسماعيلية -صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس حفلاً لتكريم الطلاب المتفوقين دراسياً ورياضياً، بحضور الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

أقيم الحفل بتنظيم الإدارة العامة للشئون الإدارية، برئاسة شريف فاروق، أمين عام الجامعة، وبإشراف تنفيذي الدكتور أحمد الشاعر مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية وبإشراف عبد العزيز شاهين، مدير إدارة رعاية العاملين.

وشارك في التنظيم أسرة طلاب من أجل مصر.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم قدمها صلاح عربي، رئيس قسم الحسابات الخاصة، إيذانًا ببدء الاحتفال الذي شهد تكريم الطلاب المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تحرص دائماً على دعم وتشجيع الطلاب المتفوقين في جميع المجالات، مشيراً إلى أن التفوق الدراسي والرياضي وجهان لعملة واحدة تعكس التوازن بين التحصيل العلمي والنشاط البدني.

وأوضح أن هذا التكريم يأتي في إطار استراتيجية الجامعة التي تهدف إلى تحفيز الطلاب على التميز، سواء في دراستهم أو في أنشطتهم الرياضية، مما يسهم في بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمنافسة في مختلف المجالات.

وأضاف رئيس الجامعة أن التفوق لا يقتصر على الدرجات العلمية فحسب، بل يمتد إلى القيم الأخلاقية والمشاركة الفعالة في المجتمع، مؤكداً أن الجامعة ستواصل دعم طلابها المتميزين من خلال البرامج الأكاديمية المتطورة والأنشطة التي تسهم في تنمية مهاراتهم.

كما قدم الدكتور ناصر مندور التهنئة الى شريف فاروق بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه أميناً عاماً للجامعة، كما هنأ المهندس عادل ألبير بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي بتعيينه أميناً عاماً مساعداً للجامعة. مقدماً التهنئة أيضا إلى بدران سليمان، مدير عام الشئون المالية، و مروة طلبه ، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، و عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب لصدور القرارات وزير التعليم العالي لهم .

شهد الحفل تكريم 117 طالباً وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، حيث تم تكريم 24 طالباً من المرحلة الابتدائية، و38 طالباً من المرحلة الإعدادية، و21 طالباً من المرحلة الثانوية العامة، و28 طالباً من طلاب البكالوريوس والليسانس، و 6 طلاب تفوق رياضي .

كما تم تكريم الطلاب المتفوقين رياضياً، تقديراً لإنجازاتهم في الأنشطة الرياضية المختلفة.

يأتي هذا الحفل في إطار حرص جامعة قناة السويس على دعم التفوق الأكاديمي والرياضي، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب، وتشجيعهم على مواصلة تحقيق الإنجازات في مسيرتهم التعليمية والرياضية.