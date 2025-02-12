جامعة قناة السويس تنظم زيارة لطالبات المدرسة الفندقية للمتحف التعليمى

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس زيارة لطالبات المدرسة الفندقية إلى المتحف التعليمي بكلية السياحة والفنادق، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز وعي الطلاب بأهمية التراث السياحي والتاريخي، وترسيخ قيم الانتماء للوطن من خلال التعرف على حضارته العريقة.

وأشار إلى أن الجامعة تحرص على توفير تجربة تعليمية متكاملة تدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ما يسهم في إعداد أجيال قادرة على التفاعل مع متطلبات سوق العمل السياحي.

جاءت الزيارة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة نيفين جلال، عميد كلية السياحة والفنادق، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة سمر مصلح، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورافقت الطالبات خلال الزيارة الدكتورة سمر مصلح، الأستاذ بقسم الإرشاد، والدكتورة آية المهدي، المدرس بالقسم ذاته، حيث قدمتا شرحًا تفصيليًا لمقتنيات المتحف من مختلف العصور الفرعونية، متناولتين أهمية كل قطعة أثرية في سياقها التاريخي.

تضمنت الزيارة تعريفًا بمبادرة "طوف وشوف.. معالم بلادنا السياحية"، التي تهدف إلى تسليط الضوء على المواقع الأثرية والتراثية في مصر. كما تم استعراض فكرة تأسيس المتحف التعليمي بالكلية، ودوره في توفير بيئة تعليمية متكاملة لطلاب الإرشاد السياحي. واشتمل الشرح على اللوحات الخاصة بحفر قناة السويس وافتتاحها، والتي تم إهداؤها من هيئة قناة السويس، مما أتاح للطالبات فرصة للتعرف على تاريخ هذا الممر الملاحي الحيوي ودوره في ربط الشرق بالغرب.

كما تم تسليط الضوء على الديانة المصرية القديمة، وفكرة البعث والخلود، إلى جانب التأكيد على أهمية الانتماء للوطن، والمحافظة على التراث الحضاري والتاريخي والثقافي، والإشادة بإبداعات الأجداد التي شكلت هوية مصر عبر العصور. وشملت التوعية أيضًا آداب زيارة المتاحف، والتي تتطلب الالتزام بالهدوء، والتحدث بصوت منخفض، مع الامتناع عن إدخال الطعام والشراب أو التدخين، حفاظًا على المقتنيات الأثرية وأجواء المتحف.

أشرفت على تنظيم الزيارة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، التي أكدت أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تنمية الوعي السياحي والثقافي لدى الطلاب، وتعزز ارتباطهم بهويتهم الوطنية من خلال معرفة تاريخ بلادهم العريق.