تموين كفر الشيخ: ضبط 8 أطنان أعلاف مجهولة وتحرير 85 محضرا تموينيا

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، حملة تموينية استهدفت ضبط السلع مجهولة المصدر وتحرير محاضر ضد المخالفين، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وذلك فى إطار متابعة الحالة التموينية وموقف الأسواق والأسعار، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتمكنت الحملة من ضبط 8 أطنان أعلاف مجهولة المصدر، وأدوية بشرية ومكملات غذائية محظور تداولها، كما أسفرت الحملات عن ضبط العديد من المخالفات فى المخابز والأسواق، وذلك بتحرير 40 محضر نقص وزن، 19 محضر عدم نظافة، 6 محاضر مخالفة للمواصفات، 13 محضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرين لعدم إعطاء بون صرف، محضرين لعدم وجود ميزان حساس، محضر تجميع، محضر تصرف، محضر عدم تواجد المدير المسئول.

وأكد المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، على استمرار الحملات التموينية وتشديد الرقابة على المخابز والأسواق والمحلات العامة والأنشطة التموينية، للتأكد من جودة السلع المعروضة والالتزام بالإعلان عن الأسعار فى مكان واضح لجمهور المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تأتى هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، الذى وجه باستمرار الحملات التموينية وتشديد الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية.