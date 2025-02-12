تموين القاهرة: معارض أهلا رمضان توفر السلع واللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%

كتب محمد شعلان

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة القاهرة، أن أسواق اليوم الواحد مستمرة في محافظة القاهرة، موضحًا أن العاصمة لها نصيب الأسد بافتتاح 8 من أسواق اليوم الواحد، لافتا إلى أن القاهرة يوجد بها من 15 إلى 20 معرض أهلا رمضان، بالإضافة إلى المعرض الرئيسي في أرض المعارض.

وأشار ناصر ثابت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي، إلى أن هناك تنسيق بين الغرفة التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير كافة السلع وإتاحة السلع الاساسية للمواطنين بمعارض أهلا رمضان.

وتابع: "معارض أهلا رمضان توفر السلع الأساسية واللحوم المجمدة والطازجة والتخفيضات تصل إلى 30% بمعارض أهلا رمضان، إضافة إلى توفير احتياجات شهر رمضان من التمور والياميش"، مشيرا إلى إتاحة سلع "أهلا رمضان" من خلال السلاسل التجارية لتوفير مستلزمات المواطنين.