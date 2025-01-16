تموين القاهرة تضبط سلع مغشوشة ومجهولة المصدر

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى تكثيف أعمال الرقابة علي كافة السلع، وضبط الأسواق، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الاحياء حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.



وفى هذا السياق أشار ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة إلى أن الاجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال هذا الشهر من ضبط سلع مجهولة المصدر ولا يوجد لها مستندات، وسلع مغشوشة، وغير مطابقة للمواصفات، وأوكازيون وهمي، وبيع بأزيد من السعر المدون على العبوة.

وتضمنت الضبطيات 15 طن دقيق، و 2 طن مكرونة ،و 4 طن ارز ، و 285 علبة سمن ، و 2000 زجاجة زيت، و2 طن سكر ، و 110 كجم حلاوة طحينية، و 622 علبة تونة ، و 300 دجاجة، و150 كجم لحوم مجمدة برازيلي ، و 30 بطارية كلوريد وقد تم تحرير محاضر ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة .