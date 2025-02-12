"تمكين المرأة يعكس ثقافة المجتمع" ندوة لوحدة تكافؤ الفرص بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية ندوة ثقافية مميزة بعنوان "تمكين وتثقيف المرأة المصرية يعكس ثقافة المجتمع".

شارك فى الندوة نجلاء عباس رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة البحيرة والدكتور كمال نعيم خبير التنمية البشرية، والشيخ على العسال وكيل إدارة الأوقاف بالمحمودية، والشاعر على الجمال عضو اتحاد كتاب مصر.

وتناولت الندوة استراتيجية تمكين المرأة 2030، ودور المرأة كشريك أساسي في بناء الوطن، وقدرتها على المشاركة الفاعلة في جميع مجالات الحياة.

كما تطرقت النقاشات إلى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مكانة المرأة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يبرز دورها الفاعل والمحوري في تقدم المجتمع وبناء مستقبل مشرق للوطن.

وقالت نجلاء عباس نجلاء عباس رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة البحيرة أن هذه الفعالية تعد جزءًا من الجهود المستمرة التي تسلط الضوء على دور المرأة المصرية في تعزيز النهضة الوطنية والمساهمة في جميع المجالات الحيوية، بما يعكس التزام الدولة التام نحو تمكين المرأة ودعمها لتحقيق التنمية الشاملة.