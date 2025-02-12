تجهيز قوافل مساعدات إنسانية للأشقاء بقطاع غزة هدية من أهالى دمياط

دمياط معتز الشربيني

واصل فرع الهلال الأحمر المصري بدمياط، برئاسة أحمد عوض جهوده لتجهيز المساعدات المختلفة التى يتم التبرع بها من مختلف المؤسسات والجهات والمجتمع المدنى، لتوريدها ضمن قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى الهلال الاحمر الفلسطيني للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

حيث يتم استقبال مواد غذائية جافة ومستلزمات المعيشة وأيضًا المستلزمات الطبية التى تم توريدها من خلال الجمعيات الأهلية التابعة للتضامن الاجتماعي بإشراف جمال زين العابدين مدير المديرية وعبير الزناتي مدير الجمعيات بمديرية التضامن، كما ساهمت المستشفيات والمراكز الحكومية والخاصة بتوفير مستلزمات طبية بإشراف د.محمد بدران مدير مديرية الصحة بدمياط ود.سارة العوضي مدير العلاج الحر بالمديرية، وشارك الهلال الأحمر بمساعدات عينية.

ويقوم شباب المتطوعين من فرق الهلال الأحمر المصرى والفريق الطبى باستلام المساعدات وتجهيزها بالشكل الملائم، تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة.

وأعلن محافظ دمياط بتجهيز فرع الهلال الأحمر المصرى بدمياط بمكان مجهز لاستقبال التبرعات والمساعدات العينية بمقر الجمعية لتوريدها ضمن قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى الهلال الاحمر الفلسطيني.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وفى إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ قوافل مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينين فى قطاع غزة، وبإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.