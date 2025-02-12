النيل للإعلام فى الشرقية يختتم حملة "اتحقق قبل ما تصدق" بندوة توعية بديرب نجم

الشرقية - إيمان مهنى

اختتم مركز النيل للإعلام، فعاليات حملة "اتحقق قبل ما تصدق "،التي استهدفت التوعية بالأمن القومي، ذلك بندوة نظمت بمجلس مدينة ديرب نجم، وقال دسوقي عبد الله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا و مدير مجمع إعلام الزقازيق قيام مركز النيل للإعلام بالزقازيق، انه نفذت ندوة إعلامية تحت عنوان (إستراتيجية الأمن القومى المصري )، بمقر قاعة الإجتماعات بمجلس مدينة ديرب نجم ، وذلك في إطار ختام فعاليات حملة " اتحقق قبل ماتصدق "و التى تقوم بها الهيئة العامة للإستعلامات ، برئاسة الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة ، بحضور صلاح سالم منصور رئيس مجلس مدينه ومركز ديرب نجم .

وخلال الندوة أشار صلاح سالم منصور رئيس مجلس مدينة ومركز ديرب نجم، إلى توضيح مفهوم الأمن القومي والذي يشمل العناصر التى تشكل الإحتياجات الضرورية للوطن متضمنة الحماية الذاتية واستقلال الكيان الوطنى والحفاظ على هويتها وتحقيق أهدافها التنموية الشاملة بأبعادها ومجالتها ، موضحاً عناصر الأمن القومي ومنها الأمن العسكري و الإقتصادي وأمن الموارد والحدود .

مضيفاً أيضاً أن الأمن القومى الذي يشمل الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان وتوفير بيئة عمل أمنة وخالية من مسببات الحوادث أو الأمراض المهنية وتعزيز سلامة المواطنين وكرامتهم وحقوقهم وتجنب تعرضهم للأخطار والحماية من الأفعال المتعمدة التي يمكن ان تسبب الضرر أو الخسارة .

كما تطرق الحديث إلى توضيح وسائل تحقيق الأمن القومي ومنها المساهمة في كل ما يتعلق بالدراسات الإستراتيجية والبحث العلمي في كافة مجالات الأمن القومي مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تتم من خلال عقد ندوات علمية.

وفي ختام الفعالية أوضح رئيس مركز ومدينة ديرب نجم ضرورة وجود وعي مجتمعي يؤدي لتماسك الأمن القومي المصري ويمثل عدم وجوده تهديد خطير لتماسك المجتمع فلابد من الإرتقاء بالوعي لدى كافة فئات المجتمع باعتباره أداة تساهم في رقي وتقدم الدول من خلال تضافر جهود كافة الأطراف سواء مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني من أجل تحقيق الهدف وهو الحفاظ على الأمن القومي المصري.



من جانبه ، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الأمن القومى، بمفهومه الشامل، وقدرة الدولة على حماية كيانها الداخلى من أى تهديدات أو تحديات قد تنشأ على المستويين الداخلى والخارجى ، والدفاع عن النسق القيمي بما يحفظ هويتنا العربية ، فضلاً عن تحقيق الأهداف التنموية الشاملة بأبعادها ومجالاتها ومستوياتها المتعددة بما يدعم الإستقرار الإجتماعى والسياسي.